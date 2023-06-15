Еврокомиссия призывает скорее ограничить использование оборудования китайских компаний для 5G

В Еврокомиссии призывают стран-членов быстрее ограничить использование оборудования для сетей 5G от китайских компаний Huawei и ZTE и хотят прекратить сотрудничество с операторами, которые используют их оборудование.

Об этом говорится в материале Politico, пишет "Европейская правда".

Страны ЕС с участием экспертов по кибербезопасности и при поддержке Еврокомиссии представили новый доклад о прогрессе выполнения плана по "инструментам кибербезопасности 5G", согласованного в 2020 году, где говорилось об уменьшении зависимости от китайских производителей телекоммуникационного оборудования.

В коммюнике Еврокомиссии, рассказывая об этом, отметили, что китайские производители Huawei и ZTE представляют "более высокий риск, чем другие поставщики оборудования для 5G". Politico отмечает, что до сих пор названий конкретных китайских компаний избегали в официальных документах.

В коммюнике упоминают, что уже 24 страны ЕС одобрили или готовят законодательство, которое позволит национальным органам оценивать поставщиков оборудования по риску и внедрять соответствующие ограничения. Среди них 10 стран уже ввели ограничения.

Также отмечают, что решение стран-членов ограничить или вовсе запретить использование оборудования Huawei и ZTE для сетей 5G "оправданы и соответствуют 5G Serurity Toolbox".

В Еврокомиссии отмечают, что промедление многих стран с ограничениями в отношении китайских технологий "создает серьезные уязвимости и зависимость для союза в целом". Среди стран, где с ограничениями не спешат, Politico упоминает в частности Германию.

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон в комментарии СМИ сказал, что этот темп все еще слишком медленный и промедление создают риски безопасности для ЕС. "Мы не можем позволить себе сохранять критическую зависимость, которую могут превратить в оружие против наших интересов", – подчеркнул он.

Еврокомиссия также заявила, что будет принимать меры для "избежания уязвимости своих корпоративных коммуникаций в мобильных сетях, использующих Huawei и ZTE в качестве поставщиков", от учреждений в Брюсселе до представительств во всех странах-членах.

Такой же подход хотят применить ко "всем соответствующим программам финансирования и инструментам ЕС".

В Европарламенте еще в прошлом году призвали аэропорт Страсбурга отказаться от китайских сканеров ради безопасности.