В Греции арестовали девять перевозчиков мигрантов после смертельного кораблекрушения

В греческом городе Каламата арестовали девять перевозчиков мигрантов после кораблекрушения у полуострова Пелопоннес, в результате которого погибли по меньшей мере 78 человек.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает eKathimerini со ссылкой на Министерство судоходства.

Всем арестованным, которые, как сообщается, являются выходцами из Египта, будут предъявлены обвинения в создании преступной организации и нелегальной перевозке мигрантов.

Расследование обстоятельств и причин кораблекрушения, а также поиска виновных в нем продолжается.

По словам мэра Каламаты Танассиса Василопулоса, количество погибших в результате аварии составляет 78 человек, еще 104 человек удалось спасти.

По сообщениям некоторых СМИ, общее количество пассажиров, находившихся на корабле на момент аварии, может достигать 750 человек.

Напомним, 14 июня перегруженная рыбацкая лодка с мигрантами на борту, направлявшаяся в Италию, перевернулась и затонула.

Греция является одним из основных маршрутов в Европейский Союз для беженцев и мигрантов с Ближнего Востока, Азии и Африки. Большинство переправляется на греческие острова из соседней Турции, но все больше лодок также совершают более длинное и опасное путешествие из Турции в Италию через Грецию.

Как сообщалось, количество погибших на пути в Европу с севера Африки и Ближнего Востока за 2022 год оценивается в примерно 3800 человек, что больше всего с 2017 года.