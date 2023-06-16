Кандидати на пост генсека НАТО з'являться під час саміту у Вільнюсі - глава Міноборони Литви

Імена головних кандидатів на посаду генерального секретаря НАТО з’являться під час липневого саміту у Вільнюсі.

Про це заявив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

"Від запропонованих країнами кандидатур багато залежить, хто буде майбутнім лідером НАТО…Ми повинні дочекатися принаймні Вільнюського саміту, під час якого, я думаю, стануть зрозумілі основні імена", – сказав Анушаускас.

Литовський міністр розповів, що наразі, принаймні в тих форматах, в яких він бере участь, взагалі не розглядаються жодні імена на посаду майбутнього генсека.

Коментуючи можливість призначення генсеком НАТО представника країн зі східного флангу Альянсу, Анушаускас сказав, що представники цих країн "не такі м’які" і "бачать і оцінюють загрози більш реалістично".

Нагадаємо, за даними ЗМІ, лідери НАТО схиляються до продовження терміну перебування Єнса Столтенберга на посаді генерального секретаря Альянсу на тлі зростання песимізму щодо узгодження його наступника напередодні саміту у Вільнюсі.

За словами людей, близьких до генерального секретаря, Столтенберг дедалі більше дратується через те, що йому не дають чіткого сигналу про його майбутнє.

Раніше він висловлював упевненість у тому, що в НАТО оберуть гідного наступника на його місце.

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