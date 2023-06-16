Имена главных кандидатов на должность генерального секретаря НАТО появятся во время июльского саммита в Вильнюсе.

Об этом заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

"От предложенных странами кандидатур многое зависит, кто будет будущим лидером НАТО... Мы должны дождаться по крайней мере Вильнюсского саммита, во время которого, я думаю, станут понятны основные имена", – сказал Анушаускас.

Литовский министр рассказал, что пока, по крайней мере в тех форматах, в которых он участвует, вообще не рассматриваются никакие имена на должность будущего генсека.

Комментируя возможность назначения генсеком НАТО представителя стран с восточного фланга Альянса, Анушаускас сказал, что представители этих стран "не такие мягкие" и "видят и оценивают угрозы более реалистично".

Напомним, по данным СМИ, лидеры НАТО склоняются к продлению срока пребывания Йенса Столтенберга на посту генерального секретаря Альянса на фоне роста пессимизма относительно согласования его преемника накануне саммита в Вильнюсе.

По словам людей, близких к генеральному секретарю, Столтенберг все больше раздражается из-за того, что ему не дают четкого сигнала о его будущем.

Ранее он выражал уверенность в том, что в НАТО выберут достойного преемника на его место.

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