Додон поскаржився на Санду у прокуратуру за "втручання у здійснення правосуддя"

Експрезидент Молдови та виконавчий секретар Партії соціалістів Ігор Додон подав скаргу до прокуратури на президентку Маю Санду за "втручання у здійснення правосуддя".

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

Додон опублікував у своєму Telegram заяву на ім’я в’.о. генерального прокурора Іона Мунтяну.

Він звернув увагу на зустріч, яку 12 червня Санду провела з членами Вищої ради магістратури. У комюніке за її підсумками зазначили, що Санду на зустрічі наголосила на необхідності "якнайшвидше очистити систему від корумпованих суддів, які компрометують імідж усієї системи та ставлять під загрозу існування Молдови як держави", та що для припинення корупційних практик і відчуття справедливості у суспільстві потрібні обвинувальні вироки у справах щодо великої корупції.

Додон побачив у цьому втручання президентки у діяльність судової системи.

"Заяви президента – це не просто слова… вони мають юридичні наслідки. І це якщо не допускати, що вона вважає свої висловлювання прямими вказівками, особливо коли від глави держави залежить призначення усіх суддів, а тепер і суддів Вищої судової палати, яка розглядає відкриту проти мене за вказівкою Маї Санду кримінальну справу", – заявив Ігор Додон.

Нагадаємо, Додон перебував під домашнім арештом з 26 травня 2022 року у зв’язку з так званою справою про "кульок" – що отримала назву за відеозаписом, на якому видно, як Додон отримує чорний пакет від колишнього "володаря Молдови", олігарха й лідера Демпартії Влада Плахотнюка. Експрезидента вже відпустили з-під домашнього арешту, проте він залишається під судовим контролем та поки не може виїздити за межі країни.

Пізніше експрезидент Молдови став фігурантом ще однієї кримінальної справи – про отримання фіктивної медичної довідки, на основі якої просив виїзду до Румунії для лікування сина.

Детальніше про переслідування Додона читайте у статті Зрада президента: як Молдова дійшла до арешту Додона та що це змінить у відносинах з РФ