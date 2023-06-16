Додон пожаловался на Санду в прокуратуру за "вмешательство в осуществление правосудия"

Экс-президент Молдовы и исполнительный секретарь Партии социалистов Игорь Додон подал жалобу в прокуратуру на президента Майю Санду за "вмешательство в осуществление правосудия".

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

Додон опубликовал в своем Telegram заявление на имя и.о. генерального прокурора Иона Мунтяну.

Он обратил внимание на встречу, которую 12 июня Санду провела с членами Высшего совета магистратуры. В коммюнике по ее итогам отметили, что Санду на встрече подчеркнула необходимость "как можно быстрее очистить систему от коррумпированных судей, которые компрометируют имидж всей системы и ставят под угрозу существование Молдовы как государства", и что для прекращения коррупционных практик и ощущения справедливости в обществе нужны обвинительные приговоры по делам о крупной коррупции.

Додон увидел в этом вмешательство президента в деятельность судебной системы.

"Заявления президента – это не просто слова... они имеют юридические последствия. И это если не допускать, что она считает свои высказывания прямыми указаниями, особенно когда от главы государства зависит назначение всех судей, а теперь и судей Высшей судебной палаты, которая рассматривает открытое против меня по указанию Майи Санду уголовное дело", – заявил Игорь Додон.

Напомним, Додон находился под домашним арестом с 26 мая 2022 года в связи с так называемым делом о "кульках" – получившим название по видеозаписи, на которой видно, как Додон получает черный пакет от бывшего "властителя Молдовы", олигарха и лидера Демпартии Влада Плахотнюка. Экс-президента уже отпустили из-под домашнего ареста, однако он остается под судебным контролем и пока не может выезжать за пределы страны.

Позже экс-президент Молдовы стал фигурантом еще одного уголовного дела – о получении фиктивной медицинской справки, на основе которой просил выезда в Румынию для лечения сына.

Подробнее о преследовании Додона читайте в статье Предательство президента: как Молдова дошла до ареста Додона и что это изменит в отношениях с РФ