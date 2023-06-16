В Сербии начали следствие в отношении задержанных полицейских из Косова

Высший суд сербского города Кралево на юго-западе страны в пятницу распорядился продлить содержание под стражей трех полицейских из частично признанного Косова, которых, как утверждает Приштина, похитили с территории Косова.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на РТС.

Как заявила прокуратура Кралева, трех косовских полицейских обвиняют в несанкционированном производстве, хранении и ношении оружия и взрывчатых веществ, а также торговле ими.

"Судья предварительного производства Высшего суда в Кралево приказал задержать всех подозреваемых", – добавили в ведомстве.

Напомним, сербские правоохранители в среду заявили о задержании трех вооруженных полицейских Косова у границы между двумя странами, зато официальная Приштина утверждает, что полицейских похитили.

После этого премьер-министр Косова Альбин Курти заявил об усилении контроля на границе с Сербией, в частности запрета въезда автомобилей с сербскими номерами.

Соединенные Штаты уже призвали Белград освободить полицейских, заявив, что те не пересекали границу намеренно. Среди "вероятных сценариев" случившегося в Вашингтоне назвали похищение с территории Косова или "непреднамеренное пересечение границы".

Инцидент происходит на фоне очередного обострения отношений Белграда и Приштины из-за протестов в косовских северных муниципалитетах. Там на промежуточных выборах, которые сербы бойкотировали по указанию правительства в Белграде, победили политики албанского происхождения явка составила менее 4%. После выборов в сербских общинах вспыхнули протесты.

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