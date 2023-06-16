Затриманому після вбивства трьох людей у британському Ноттінгемі висунули звинувачення

Чоловіку, затриманому після вбивства з ножем трьох людей у Ноттінгемі, офіційно висунули звинувачення, також стало відоме його ім’я.

Про це повідомляє Sky News, пише "Європейська правда".

Затриманий – 31-річний Вальдо Калокейн. Його звинувачують у потрійному вбивстві і потрійному замаху на вбивство.

Чоловік постане перед Магістратським судом Ноттінгема вже у суботу.

Також у поліції повідомили, що підозрюваний колись вчився у Ноттінгемському університеті.

Нагадаємо, рано вранці у вівторок чоловік з ножем завдав смертельних поранень двом студентам, які поверталися з вечірки після іспитів, та 65-річному чоловікові. Зловмисник намагався втекти на відібраному у нього мікроавтобусі і під час цього здійснив наїзд на трьох людей, серйозно травмувавши одного.

Інцидент шокував місто, особливо студентську спільноту – у Ноттінгемі розташовані два університети, в яких навчається понад 50 тисяч студентів.

В середу на акцію вшанування загиблих прийшли тисячі людей, а на Ноттінгемському університеті приспустили прапори.