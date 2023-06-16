Задержанному после убийства трех человек в британском Ноттингеме предъявили обвинения

Мужчине, задержанному после убийства с ножом трех человек в Ноттингеме, официально предъявили обвинения, также стало известно его имя.

Об этом сообщает Sky News, пишет "Европейская правда".

Задержанный – 31-летний Вальдо Калокейн. Его обвиняют в тройном убийстве и тройном покушении на убийство.

Мужчина предстанет перед Магистратским судом Ноттингема уже в субботу.

Также в полиции сообщили, что подозреваемый когда-то учился в Ноттингемском университете.

Напомним, рано утром во вторник мужчина с ножом нанес смертельные ранения двум студентам, которые возвращались с вечеринки после экзаменов, и 65-летнему мужчине. Злоумышленник пытался скрыться на отобранном у последнего микроавтобусе и во время этого совершил наезд на трех человек, серьезно травмировав одного.

Инцидент шокировал город, особенно студенческое сообщество – в Ноттингеме расположены два университета, в которых учится более 50 тысяч студентов.

В среду на акцию прощания с погибшими пришли тысячи людей, а на Ноттингемском университете приспустили флаги.