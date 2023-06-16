У Європарламенті вимагають дозолити голосувати жінкам під час декретної відпустки
Чотири вагітні депутатки Європейського парламенту разом із колегами організували кампанію, аби гарантувати під час відпустки для догляду за дитиною можливість брати участь у голосуваннях.
Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в публікації Politico.
Тринадцять депутатів Європарламенту передали президентці органу Роберті Метсолі петицію, в якій закликали до реформ, просили визнати відпустку по догляду за дитиною, дистанційне голосування і можливість призначити депутата Європарламенту на заміну.
За словами присутніх, Метсола підтримала ідею й пообіцяла розглянути, що можна зробити, але її представник попередив, що це "юридично і технічно складне питання".
На відміну від більшості парламентів членів ЄС, у Європарламенті депутатки не можуть брати участь у голосуваннях, якщо беруть відпустку для догляду за новонародженими дітьми, оскільки не існує офіційної процедури, яка б це дозволяла.
При цьому на час такої відпустки євродепутати отримують повну заробітну плату й тимчасово отримують імунітет від будь-яких санкцій.
На думку тих, хто підтримує право голосування під час відпустки для догляду за дитиною, депутатів Європарламенту фактично карають за те, що вони вирішили мати дітей.
"Це недемократично і по-сексистськи", – заявила одна з ініціаторок кампанії, євродепутатка з Австрії Клаудія Гамон.
Проти голосування під час декретної відпустки виступає управління Європарламенту, яке висловлює технічні зауваження – наприклад, може бути важко гарантувати анонімність голосування певних депутатів, якщо майже всі голосують особисто.