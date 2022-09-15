У парламенті Франції вимагають запровадити декретну відпустку для депутаток

29-річна депутатка французької Національної асамблеї від лівої партії "Нескорима Франція" Матільда Хіньє, яка очікує на народження дитини в жовтні, ініціювала запровадження декретної відпустки для парламентарів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Times.

Законопроєкт Хіньє передбачає, що під час декретної відпустки або пологів депутати можуть замінюватися іншими колегами. Нинішнє французьке законодавство такої можливості не передбачає.

Колеги Хіньє стверджують, що перебувають під сильним тиском, щоб продовжувати працювати навіть після пологів. Так, 36-річна депутатка від партії президента Франції Лоріанна Россі сказала, що повернулася на роботу минулого року через три дні після пологів.

Згідно з французькою виборчою системою, у всіх депутатів є заступники, які займають їхнє місце, якщо він або вона помирає або призначається міністром чи до верховного суду Франції. Законопроєкт Хіньєс дозволить цим заступникам заміщати депутатів, коли вони перебувають у декретній відпустці.

За словами лівої депутатки, Національна асамблея Франції – це "ціла організація, організована чоловіками для чоловіків", тоді як понад третина (215 із 577) її членів – жінки (20 років тому було лише 12%).

Декретна відпустка у Франції триває 16 тижнів, але жінки-депутати свідомо її скорочують, оскільки, як вони кажуть, тривала відсутність на роботі може негативно вплинути на їхню кар'єру.

Як повідомлялося, колишній прем’єр Британії Борис Джонсон збирався піти в декретну відпустку після народження дитини у його партнерки Керрі Саймондс.