В Европарламенте требуют разрешить голосовать женщинам во время декретного отпуска

Четыре беременные депутаты Европейского парламента вместе с коллегами организовали кампанию, чтобы гарантировать во время отпуска по уходу за ребенком возможность участвовать в голосованиях.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в публикации Politico.

Тринадцать депутатов Европарламента передали президенту органа Роберте Метсоле петицию, в которой призвали к реформам, просили признать отпуск по уходу за ребенком, дистанционное голосование и возможность назначить депутата Европарламента на замену.

По словам присутствующих, Метсола поддержала идею и пообещала рассмотреть, что можно сделать, но ее представитель предупредил, что это "юридически и технически сложный вопрос".

В отличие от большинства парламентов членов ЕС, в Европарламенте депутаты не могут участвовать в голосованиях, если берут отпуск по уходу за новорожденными детьми, поскольку не существует официальной процедуры, которая бы это позволяла.

При этом на время такого отпуска евродепутаты получают полную заработную плату и временно получают иммунитет от любых санкций.

По мнению тех, кто поддерживает право голосования во время отпуска по уходу за ребенком, депутатов Европарламента фактически наказывают за то, что они решили иметь детей.

"Это недемократично и по-сексистски", – заявила одна из инициаторов кампании, евродепутат из Австрии Клаудия Гамон.

Против голосования во время декретного отпуска выступает управление Европарламента, которое высказывает технические замечания – например, может быть трудно гарантировать анонимность голосования определенных депутатов, если почти все голосуют лично.