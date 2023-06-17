У Вільнюсі проходить фестиваль НАТО із танками Abrams і Leopard 2

У суботу, 17 червня, у литовській столиці Вільнюсі проходить фестиваль, присвячений єдності НАТО і суспільства, "Сильні, бо єдині!".

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Delfi.

На фестивалі демонструють військову техніку та зброю, яку використовують союзники Литви по НАТО, зокрема, танк Abrams і броньовану машину піхоти Bradley. Крім того, можна буде побачити танк Leopard 2, бойову машину піхоти Marder, транспортер Patria і розвідувальну машину Fennek.

Литовська армія представить бойову машину піхоти "Вовк", самохідну гаубицю PzH 2000, броньований позашляховик JLTV, пересувний норвезький зенітний ракетний комплекс NASAMS та іншу військову техніку.

За словами організаторів, кожен з учасників заходу зможе поспілкуватися з військовими, оглянути техніку та екіпіровку.

Фестиваль "Сильні, бо єдині!" розпочався з ходи з прапорами Литви та НАТО Білим мостом і виступу пілотажної групи ANBO.

Наприкінці заходу над Білим мостом пролетять винищувачі місії НАТО – португальські F-16.

У травні повідомлялося, що на площі Лейдсеплейн в Амстердамі виставили російський танк Т-72, підбитий українськими військовими у Київській області минулого року.