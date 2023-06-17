В Вильнюсе проходит фестиваль НАТО с танками Abrams и Leopard 2

В субботу, 17 июня, в литовской столице Вильнюсе проходит фестиваль, посвященный единству НАТО и общества, "Сильны, потому что едины!".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

На фестивале демонстрируют военную технику и оружие, которое используют союзники Литвы по НАТО, в частности, танк Abrams и бронированную машину пехоты Bradley. Кроме того, можно будет увидеть танк Leopard 2, боевую машину пехоты Marder, транспортер Patria и разведывательную машину Fennek.

Литовская армия представит боевую машину пехоты "Волк", самоходную гаубицу PzH 2000, бронированный внедорожник JLTV, передвижной норвежский зенитный ракетный комплекс NASAMS и другую военную технику.

По словам организаторов, каждый из участников мероприятия сможет пообщаться с военными, осмотреть технику и экипировку.

Фестиваль "Сильные, потому что едины!" начался с шествия с флагами Литвы и НАТО по Белому мосту и выступления пилотажной группы ANBO.

В конце мероприятия над Белым мостом пролетят истребители миссии НАТО – португальские F-16.

Напомним, в конце мая на площади Лейдсеплейн в Амстердаме выставили российский танк Т-72, подбитый украинскими военными в Киевской области в прошлом году.