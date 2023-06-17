У Німеччині вимагають прибрати нацистських орлів з державних будівель
Субота, 17 червня 2023, 17:22
У Німеччині у федеральній землі Рейнланд-Пфальц на державних будівлях досі розміщені імперські орли – частина герба Третього рейху, тож політики вимагають прибрати їх.
Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Bild.
"Націонал-соціалістичній символіці не місце на громадських будівлях", – заявив депутат від Соціал-демократичної партії Німеччини Мартін Рівуар.
У Рейнланд-Пфальці з більш ніж 50 будівель, які були побудовані в 1930-1940-х роках, а зараз перебувають у муніципальній власності, залишилося лише три з імперським орлом.
Орел зберігся на фасаді районного суду в Бінгені, будівлі податкової інспекції в Альцаї, а також на будівлі сервісного центру податкової інспекції Майнца. Водночас, як зазначає влада, остання будівля ця будівля була побудована на початку 1930-х років, тож фігура орла на ній не може бути чітко віднесена до нацистської символіки, оскільки орел як символ нацизму був затверджений Адольфом Гітлером у 1935 році.
Як зазначає видання, у федеральній землі Баден-Вюртемберг орлів регулярно обливають фарбою.
Раніше повідомлялося, що у Німеччині висунули звинувачення лідеру парламентської фракції "Альтернативи для Німеччини" (AfD) у Тюрингії Бйорну Хьокке через імовірне використання забороненого нацистського гасла Alles für Deutschland ("Усе для Німеччини").