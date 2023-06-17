В Германии требуют убрать нацистских орлов с государственных зданий

В Германии в федеральной земле Рейнланд-Пфальц на государственных зданиях до сих пор размещены имперские орлы – часть герба Третьего рейха, поэтому политики требуют убрать их.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild.

"Национал-социалистической символике не место на общественных зданиях", – заявил депутат от Социал-демократической партии Германии Мартин Ривуар.

В Рейнланд-Пфальце из более чем 50 зданий, которые были построены в 1930-1940-х годах, а сейчас находятся в муниципальной собственности, осталось лишь три с имперским орлом.

dpa

dpa

dpa

Орел сохранился на фасаде районного суда в Бингене, здания налоговой инспекции в Альцае, а также на здании сервисного центра налоговой инспекции Майнца. В то же время, как отмечают власти, последнее здание это здание было построено в начале 1930-х годов, поэтому фигура орла на нем не может быть четко отнесена к нацистской символике, поскольку орел как символ нацизма был утвержден Адольфом Гитлером в 1935 году.

Как отмечает издание, в федеральной земле Баден-Вюртемберг орлов регулярно обливают краской.

Ранее сообщалось, что прокуратура Германии предъявила обвинения лидеру парламентской фракции "Альтернативы для Германии" (AfD) в Тюрингии Бьорну Хёкке из-за вероятного использования запрещенного нацистского лозунга Alles für Deutschland ("Все для Германии").