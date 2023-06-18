Держдеп закликав Сербію негайно звільнити затриманих поліцейських із Косова
Держдепартамент США звернувся до президента Сербії Александара Вучича та уряду країни із закликом звільнити трьох поліцейських із Косова, яких, як стверджує Приштина, викрали з їхньої території.
Про це йдеться в опублікованій заяві Держдепу США, повідомляє "Європейська правда".
Як наголосили у Держдепу, поліцейські мають бути звільнені "негайно і без будь-яких умов".
"Їхній арешт і подальше утримання під вартою за надуманими звинуваченнями загострили і без того напружену ситуацію", – йдеться у заяві.
Також у Держдепі закликали Косово і Сербію дотримуватися плану з трьох пунктів, запропонованого Європейським союзом, і негайно повернутися до діалогу за сприяння ЄС.
Минулого тижня у Сербії заявили про затримання трьох озброєних поліцейських Косова біля кордону між двома країнами, натомість офіційна Приштина стверджує, що поліцейських викрали.
Після цього прем'єр-міністр Косова Альбін Курті заявив про посилення контролю на кордоні із Сербією, зокрема заборони в’їзду автомобілів із сербськими номерами.
Інцидент відбувається на тлі чергового загострення відносин Белграда й Приштини через протести у косовських північних муніципалітетах. Там на проміжних виборах, які серби бойкотували за вказівкою уряду в Белграді, перемогли політики албанського походження явка склала менше ніж 4%. Після виборів у сербських громадах спалахнули протести.
Читайте також: Косово повстало проти мерів: як президент Сербії отримав інструмент для шантажу ЄС.