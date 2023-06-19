Росія поки не пускає місію ООН на підтоплене лівобережжя Херсонщини

Російська Федерація поки не надала гуманітарній місії ООН доступ на окуповане лівобережжя Херсонщини, де села затопило після підриву російськими окупаційними військами Каховської ГЕС.

Як повідомили у пресслужбі, пише "Європейська правда", про це заявила гуманітарна координаторка щодо України Деніза Браун.

Вона нагадала, що ООН взаємодіє з українською та російською стороною щодо надання гуманітарної допомоги людям, які постраждали від підриву Каховської ГЕС.

"Уряд РФ поки відхиляє наші запити про доступ до територій, що перебувають під її тимчасовим військовим контролем. ООН продовжить взаємодію, щоби отримати цей необхідний доступ. Закликаємо російську владу діяти згідно з їхніми зобов’язаннями за міжнародним гуманітарним правом", – наголосила Барун.

Вона додала, що ООН робитиме "усе можливе", щоби доставити допомогу тим, хто її потребує.

Нагадаємо, 12 червня глава МЗС України повідомляв, що ООН вже готова надіслати спецмісію для допомоги постраждалим внаслідок підриву Каховської ГЕС на лівобережжя Херсонщини та очікує гарантій безпеки від російської сторони. Українська сторона надала гарантії одразу.

Посол з особливих доручень МЗС України Антон Кориневич раніше заявив, що підрив Каховської ГЕС буде важливим епізодом у справах проти РФ у міжнародних судових інстанціях.

Читайте також: Гаага готує новини. Чому ордер МКС для Путіна може призвести навіть до справи щодо геноциду