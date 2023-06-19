Россия пока не пускает миссию ООН на подтопленную левобережную Херсонщину

Российская Федерация пока не предоставила гуманитарной миссии ООН доступ на оккупированное левобережье Херсонщины, где села затопило после подрыва российскими оккупационными войсками Каховской ГЭС.

Как сообщили в пресс-службе, пишет "Европейская правда", об этом заявила гуманитарный координатор по Украине Дениза Браун.

Она напомнила, что ООН взаимодействует с украинской и российской стороной по оказанию гуманитарной помощи людям, пострадавшим от подрыва Каховской ГЭС.

"Правительство РФ пока отклоняет наши запросы о доступе к территориям, находящимся под ее временным военным контролем. ООН продолжит взаимодействие, чтобы получить этот необходимый доступ. Призываем российские власти действовать в соответствии с их обязательствами по международному гуманитарному праву", – подчеркнула Барун.

Она добавила, что ООН будет делать "все возможное", чтобы доставить помощь тем, кто в ней нуждается.

Напомним, 12 июня глава МИД Украины сообщал, что ООН уже готова направить спецмиссию для помощи пострадавшим в результате подрыва Каховской ГЭС на левобережье Херсонщины и ожидает гарантий безопасности от российской стороны. Украинская сторона предоставила гарантии сразу.

Посол по особым поручениям МИД Украины Антон Кориневич ранее заявил, что подрыв Каховской ГЭС будет важным эпизодом в делах против РФ в международных судебных инстанциях.

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