Фінська оборонна компанія збиратиме фюзеляжі для F-35

Фінська оборонна компанія Patria підписала рамкову угоду про пряме промислове співробітництво з американським виробником Lockheed Martin.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву Patria.

Угода стосується фінського проєкту щодо винищувачів F-35. Контракт передбачає збірку фюзеляжів для літаків у Фінляндії.

Керівник проєкту Петрі Хепола заявив, що виробництво фюзеляжів для F-35 підніме промислові можливості Patria на новий рівень.

Проєкт відкриває Patria доступ до глобальних ланцюжків виробництва F-35.

Цей проєкт також передбачає виробництво фюзеляжів для F-35 для міжнародних користувачів.

У 2021 році Фінляндія уклала угоду на постачання новітніх американських винищувачів F-35, які замінять винищувачі Hornet у ВПС країни. Фінляндія замовила у США 64 новітніх винищувачів F-35, їх мають поставити до 2026 року.

Нагадаємо, у квітні повідомлялося, що Вища рада нацбезпеки Румунії ухвалила рішення домовлятися про купівлю найсучасніших американських винищувачів F-35.