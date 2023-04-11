Румунія вирішила купувати американські винищувачі F-35 

Вища рада нацбезпеки Румунії ухвалила рішення домовлятися про купівлю найсучасніших американських винищувачів F-35.

Як повідомляє "Європейська правда", про це стало відомо з комюніке за підсумками засідання.

На засіданні цього органу, у якому головує президент Румунії, обговорили у тому числі розвиток військової авіації Румунії, засобів протиповітряної та протиракетної оборони, як і високоточної зброї далекого радіуса дії, щоб країна була готовою виконувати свої зобов’язання як член НАТО і стримувати потенційну агресію.

"Процес модернізації повітряних сил продовжиться закупівлею винищувачів останнього покоління F-35. Ці літаки, оснащені широким спектром сучасних датчиків, здатні обмінюватися зашифрованою інформацією в реальному часі з повітряними й наземними системами, можливістю реального керування оперативною картиною на полі бою, нести "розумні" високоточні снаряди, дозволяють забезпечувати та утримувати перевагу в повітрі, що є обов’язковою умовою для забезпечення суверенітету у повітряному просторі країни та, за потреби, її оборони", – зазначають у заяві.

Як зазначає румунське Digi24, президент Клаус Йоганніс ще минулого року казав, що Румунія розглядає таке рішення.