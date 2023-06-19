Финская оборонная компания будет собирать фюзеляжи для F-35

Финская оборонная компания Patria подписала рамочное соглашение о прямом промышленном сотрудничестве с американским производителем Lockheed Martin.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление Patria.

Соглашение касается финского проекта по истребителям F-35. Контракт предусматривает сборку фюзеляжей для самолетов в Финляндии.

Руководитель проекта Петри Хепола заявил, что производство фюзеляжей для F-35 поднимет промышленные возможности Patria на новый уровень.

Проект открывает Patria доступ к глобальным цепочкам производства F-35.

Этот проект также предусматривает производство фюзеляжей для F-35 для международных пользователей.

В 2021 году Финляндия заключила соглашение на поставку новейших американских истребителей F-35, которые заменят истребители Hornet в ВВС страны. Финляндия заказала у США 64 новейших истребителей F-35, их должны поставить до 2026 года.

Напомним, в апреле сообщалось, что Высший совет нацбезопасности Румынии принял решение договариваться о покупке самых современных американских истребителей F-35.