Блинкен встретился с Си: Китай заверил, что не будет помогать России оружием

Государственный секретарь США Энтони Блинкен после встречи с председателем Китая Си Цзиньпинем заявил, что Пекин подтвердил непредоставление военной помощи России в рамках полномасштабной войны против Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Блинкен сказал на пресс-конференции в Пекине в ответ на вопрос CNN.

Госсекретарь США подчеркнул, что доказательств предоставления Китаем летальной военной помощи России нет, и в Вашингтоне ценят соответствующие заверения Пекина.

"Что нас действительно беспокоит, так это китайские фирмы – компании, которые могут предоставлять технологии, которые Россия может использовать для продвижения своей агрессии в Украине. И мы попросили китайское правительство быть очень бдительными в этом отношении", – сказал Блинкен.

Он добавил, что заверения Китая не были новыми для США.

"Это то, что Китай говорил в течение последних недель, и неоднократно говорил не только нам, но и многим другим странам, которые выражали это беспокойство", – отметил госсекретарь на пресс-конференции.

Переговоры Блинкена с Си Цзиньпинем в понедельник стали первой встречей такого уровня между США и Китаем с 2018 года.

Напомним, Блинкен прибыл с визитом в Китай в воскресенье, 18 июня. Госсекретарь ранее провел с министром иностранных дел Цинь Ганом, которые в Госдепе назвали "содержательными и конструктивными".

Госсекретарь пригласил своего визави в Вашингтон и они договорились запланировать такой визит на дату, которая будет подходить обеим сторонам.