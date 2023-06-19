Данія заявила про готовність суттєво збільшити внесок у підвищення боєготовності НАТО

Батальйон, дислокований в Латвії, фрегати і військово-повітряні сили, такі як винищувачі – це лише деякі з можливостей, які уряд Данії готовий запропонувати для посилення боєготовності сил НАТО в найближчі роки.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні Міноборони Данії.

"Сьогодні ми поінформували Раду зовнішньої політики про те, що в найближчі роки ми готові зробити значний внесок у посилення боєготовності сил НАТО. Абсолютно важливо, щоб ми допомогли взяти на себе відповідальність за нашу спільну безпеку. Ми вже робимо це і будемо робити в найближчі роки", – заявив виконувач обов'язків міністра оборони Троельс Лунд Поульсен.

На минулорічному саміті в Мадриді ухвалили рішення про посилення колективного стримування і оборони НАТО. Воно передбачає модель готовності сил НАТО, до якої країни Альянсу мають долучитися з 2024 року.

"Позиція уряду полягає в тому, що з 2024 року Данія повинна внести значну частину наших розгорнутих сил і засобів у забезпечення боєготовності сил НАТО. Це, зокрема, батальйон, розгорнутий в Латвії на певні періоди року, фрегати – на пів року і військово-повітряні сили у вигляді бойових літаків. Данська оборона робить тут значний внесок", – заявив Поульсен.

Як повідомлялося, влада Данії готова передати Україні винищувачі F-16, однак за умови схвалення США, які виготовляють ці літаки.

Раніше Поульсен запропонував організувати навчання українських льотчиків на винищувачах F-16 на території Данії.

За його словами, розроблений спільно з Нідерландами план передбачає навчання українців на F-16 на данській базі військово-повітряних сил Скрюдструп, що у Південній Ютландії – там розташовані данські винищувачі цього класу.