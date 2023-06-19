Дания заявила о готовности существенно увеличить вклад в повышение боеготовности НАТО

Батальон, дислоцированный в Латвии, фрегаты и военно-воздушные силы, такие как истребители – это лишь некоторые из возможностей, которые правительство Дании готово предложить для усиления боеготовности сил НАТО в ближайшие годы.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении Минобороны Дании.

"Сегодня мы проинформировали Совет внешней политики о том, что в ближайшие годы мы готовы сделать значительный вклад в усиление боеготовности сил НАТО. Абсолютно важно, чтобы мы помогли взять на себя ответственность за нашу общую безопасность. Мы уже делаем это и будем делать в ближайшие годы", – заявил исполняющий обязанности министра обороны Троэльс Лунд Поульсен.

На прошлогоднем саммите в Мадриде приняли решение об усилении коллективного сдерживания и обороны НАТО. Оно включает в себя модель готовности сил НАТО, к которой страны альянса должны присоединиться с 2024 года.

"Позиция правительства заключается в том, что с 2024 года Дания должна внести значительную часть наших развернутых сил и средств в обеспечение боеготовности сил НАТО. Это, в частности, батальон, развернутый в Латвии на определенные периоды года, фрегаты – на полгода и военно-воздушные силы в виде боевых самолетов. Датская оборона делает здесь значительный вклад", – заявил Поульсен.

Как сообщалось, власти Дании готовы передать Украине истребители F-16, однако при условии одобрения США, которые изготавливают эти самолеты.

Ранее Поульсен предложил организовать обучение украинских летчиков на истребителях F-16 на территории Дании.

По его словам, разработанный совместно с Нидерландами план предусматривает обучение украинцев на F-16 на датской базе военно-воздушных сил Скрюдструп, что в Южной Ютландии – там расположены датские истребители этого класса.