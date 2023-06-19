В Германии впервые проверят готовность компаний к резкому отключению газа

Федеральное сетевое агентство Германии планирует осуществить в сентябре масштабные учения с компаниями на случай чрезвычайных ситуаций, чтобы проверить их готовность к резкому сокращению поставок газа.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

По словам представителя Федерального сетевого агентства ФРГ, однодневный тест будет первым в своем роде и охватит различные земли, ведомства, операторов сетей, поставщиков газа и крупных промышленных клиентов.

Основное внимание будет обращено на коммуникации и процедуру принятия решений регулятором в случае возникновения проблем с поставками газа.

Германия, как и остальные государства Европейского Союза, смогли избежать кризиса из-за сокращения поставок газа из России последней зимой, но до сих пор не отменила чрезвычайное положение, введенное в июне 2022 года.

На прошлой неделе министр экономики ФРГ Роберт Габек предупредил, что Германия все еще может быть вынуждена свернуть часть промышленного использования газа или вообще отказаться от нее, если соглашение о транзите газа с Россией не будет продлено после 2024 года.

Немецкие операторы газовых хранилищ также предупредили, что хранилища могут быть полностью исчерпаны до января 2024 года, даже если сохранится нынешний низкий спрос на газ.

На фоне прогнозов газового кризиса грядущей зимы в Европейском Союзе размышляют над тем, чтобы воспользоваться хранилищами Украины для хранения собственного газа на случай резкого роста спроса и цен.