Президент Чехії підтвердив свої слова про необхідність стежити за росіянами за кордоном

Президент Чехії Петр Павел заявив, що наполягає на необхідності уважно стежити за громадянами РФ, яки виїхали і проживають на Заході.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN Prima News.

"Я абсолютно на цьому наполягаю. Тому що Росія є країною, яка веде агресивну війну, яка відкрито заперечує авторитет міжнародних правил і права. Це країна, яка називає нас своїм ворогом, яка вустами своїх вищих посадових осіб погрожує іншим військовими ударами, включаючи застосування ядерної зброї, і країна, яка здійснила акт тероризму в нашій країні", – підкреслив Павел.

Під актом тероризму РФ на території Чехії президент мав на увазі вибухи складів боєприпасів у Врбетицях у 2014 році, які могли здійснити російські спецслужби.

Він уточнив, що це не означає стеження за кожним громадянином РФ, а саме загальне спостереження за тим, що відбувається серед російської громади.

Чеський президент також пояснив свої слова про те, що "все японське населення, яке проживає в Сполучених Штатах, також перебувало під суворим режимом спостереження".

Павел сказав, що не схвалює методів, які використовувалися щодо японців у США, і не закликає ними користуватися.

Він додав, що навів таку аналогію як "історичний контекст", показуючи таким чином, що певні заходи запроваджували проти громадян країни, що воює, і в минулому.

Нагадаємо, в інтерв'ю Радіо Свобода Павел раніше заявив, що за нинішніх обставин варто ретельніше стежити за російськими громадянами, які проживають на Заході.

Павел нагадав, яких заходів вжили США щодо японської діаспори у 1942-45 роках – тоді понад сотню тисяч вихідців з Японії інтернували. У 1991 році Вашингтон вибачився за це перед Японією.

Після обурення цими словами деяких росіян на Заході, пресслужба згодом випустила додатковий коментар до заяви Петра Павела.

Речник уточнив, що президент жодним чином не мав на увазі інтернування чи переслідування російських громадян, а приклад з японцями у США навів як демонстрацію того, що підвищені заходи безпеки щодо громадян ворожої країни не є чимось новим, а в минулому були суттєво жорсткішими.