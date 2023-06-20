Орбан закликав Сербію звільнити затриманих косовських поліцейських

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у вівторок закликав сербську владу звільнити трьох косовських поліцейських, затриманих минулого тижня в прикордонній зоні між двома країнами.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.

Після спільного засідання урядів двох країн у місті Суботіца на півночі Сербії Орбан заявив, що звільнення трьох поліцейських "безумовно допоможе Сербії".

На спільній пресконференції він попросив сербського президента Александра Вучича "розглянути його прохання". Вучич не відповів прямо Орбану, але сказав: "Вікторе, ви ставите складні питання".

Орбан також назвав неприйнятним те, що міжнародне співтовариство визнало квітневі місцеві вибори в Косові, явка на яких склала менше за 4%.

Троє косовських поліцейських перебувають під вартою з моменту затримання в середині червня. Белград і Приштина назвали різні місця їхнього затримання. Обидві сторони звинувачували одна одну в незаконному перетині кордону.

Це затримання поліцейських стало останнім в серії подій, які посилили напруженість у відносинах між Косовом і Сербією, зокрема, після сутичок у зв’язку з обранням на місцевих виборах у Косові мерів-албанців в районах, густо населених сербами.

Держдепартамент США звернувся до президента Сербії Вучича та уряду країни із закликом звільнити трьох поліцейських із Косова, яких, як стверджує Приштина, викрали з їхньої території.

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