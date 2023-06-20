Президент Сербії висунув умову для продовження переговорів з прем’єром Косова у Брюсселі

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що не поїде до Брюсселя на зустріч, скликану главою європейської дипломатії Жозепом Боррелем, поки не будуть звільнені серби, заарештовані на півночі Косова.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє портал B92.

"Я не хочу розмовляти з Курті (главою уряду Косова. – Ред.), поки не буде звільнений кожен серб, поки не підуть у відставку фальшиві мери", – сказав Вучич.

Боррель запросив Вучича і прем'єр-міністра Косова Альбіна Курті на екстрену зустріч у Брюсселі 22 червня.

Вучич звинуватив Курті в тому, що той "ніколи не хоче слухати".

"Дозвольте мені сказати вам, що я не сплю ночами, я нікому не розповідав, які погрози були надіслані Сербії, якщо заарештовані албанці не будуть звільнені", – сказав Вучич після зустрічі з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, під албанцями маючи на увазі затриманих минулого тижня поліцейських з Косова.

Він також назвав неправдою те, що з затриманими косовськими поліцейськими погано поводяться, і заявив, що не поїде до Брюсселя.

"Сербів заарештовують щодня, тому що вони винні в тому, що вони живі! У відповідях ми отримуємо бюрократичні відписки, які вони не хочуть і не вміють пояснювати. Кажуть, яка стаття, пункт і тому подібне. А що насправді зробили люди? Нічого", – заявив Вучич.

Як повідомлялося, Віктор Орбан у вівторок закликав сербську владу звільнити трьох косовських поліцейських, затриманих минулого тижня в прикордонній зоні між двома країнами.

Це затримання поліцейських стало останнім в серії подій, які посилили напруженість у відносинах між Косовом і Сербією, зокрема, після сутичок у зв’язку з обранням на місцевих виборах у Косові мерів-албанців в районах, густо населених сербами.

Держдепартамент США звернувся до президента Сербії Вучича та уряду країни із закликом звільнити трьох поліцейських із Косова, яких, як стверджує Приштина, викрали з їхньої території.

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