Президент Сербии выдвинул условие для продолжения переговоров с премьером Косова в Брюсселе

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что не поедет в Брюссель на встречу, созванную главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем, пока не будут освобождены сербы, арестованные на севере Косова.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает портал B92.

"Я не хочу разговаривать с Курти (главой правительства Косова. – Ред.), пока не будет освобожден каждый серб, пока не уйдут в отставку фальшивые мэры", – сказал Вучич.

Боррель пригласил Вучича и премьер-министра Косово Альбина Курти на экстренную встречу в Брюсселе 22 июня.

Вучич обвинил Курти в том, что тот "никогда не хочет слушать".

"Позвольте мне сказать вам, что я не сплю по ночам, я никому не рассказывал, какие угрозы были направлены Сербии, если арестованные албанцы не будут освобождены", – сказал Вучич после встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, под албанцами имея в виду задержанных на прошлой неделе полицейских из Косова.

Он также назвал неправдой то, что с задержанными косовскими полицейскими плохо обращаются, и заявил, что не поедет в Брюссель.

"Сербов арестовывают каждый день, потому что они виноваты в том, что они живы! В ответах мы получаем бюрократические отписки, которые они не хотят и не умеют объяснять. Говорят, какая статья, пункт и тому подобное. А что на самом деле сделали люди? Ничего", – заявил Вучич.

Как сообщалось, Виктор Орбан во вторник призвал сербские власти освободить трех косовских полицейских, задержанных на прошлой неделе в пограничной зоне между двумя странами.

Это задержание полицейских стало последним в серии событий, которые усилили напряженность в отношениях между Косово и Сербией, в частности, после столкновений в связи с избранием на местных выборах в Косове мэров-албанцев в районах, густо населенных сербами.

Госдепартамент США обратился к президенту Сербии Вучичу и правительству страны с призывом освободить трех полицейских из Косова, которых, как утверждает Приштина, похитили с их территории.

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