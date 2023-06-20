У Фінляндії офіційно почав роботу новий уряд

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо затвердив відставку експрем’єрки Санни Марін і призначив новий кабінет міністрів на чолі з Петтері Орпо.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив фінський телерадіомовник Yle.

У своєму виступі Марін охарактеризувала як складний час своєї роботи в уряді, відзначивши, що її термін був затьмарений кризою COVID-19 та агресивною війною Росії проти України. "Росія не виграє цю незаконну війну", – запевнила Марін.

За словами президента Фінляндії, новий уряд Орпо починає роботу у важкі часи.

"Фінляндія має бути й надалі в змозі продовжувати підтримувати Україну та дбати про національну безпеку", – заявив фінський президент.

Новопризначений глава кабміну Орпо у своєму виступі зазначив, що фіни проголосували за зміни. Він зазначив, що партії правлячої коаліції об'єднує погляд на стан державних фінансів.

Він також наголосив, що під час роботи нового уряду зміцнюватиметься співпраця НАТО та Фінляндії.

Президент Володимир Зеленський привітав Орпо з призначенням на посаду прем’єр-міністра. Він зауважив, що цінує особливу увагу нового фінського уряду до України та її визвольної боротьби проти російського агресора.

Вітаю @PetteriOrpo з призначенням на посаду Прем’єр-міністра Фінляндії. Ціную особливу увагу нового 🇫🇮 уряду до 🇺🇦 та нашої визвольної боротьби проти російського агресора. Розраховую на продовження активної 🇺🇦-🇫🇮 взаємодії заради наближення спільної перемоги та повернення миру у… — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 20, 2023

"Розраховую на продовження активної українсько-фінської взаємодії заради наближення спільної перемоги та повернення миру у Європу. Щиро дякую Санні Марін за співпрацю й непохитну підтримку!", – написав Зеленський у своєму Twitter у вівторок.

Новообраний парламент Фінляндії у вівторок очікувано проголосував за кандидатуру Орпо на посаду прем'єр-міністра

Раніше стало відомо, що партії-учасниці нової урядової коаліції у Фінляндії визначилися зі своїми кандидатами на посади міністрів, закріплені за ними за коаліційною угодою.

Про те, що означає зміна влади в країні для подальшої підтримки України, "ЄвроПравда" розповідала у статті " Фінляндія змінює владу".