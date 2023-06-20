В Финляндии официально начало работу новое правительство

Президент Финляндии Саули Ниинистьо утвердил отставку экс-премьера Санны Марин и назначил новый кабинет министров во главе с Петтери Орпо.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил финский телерадиовещатель Yle.

В своем выступлении Марин охарактеризовала как сложное время своей работы в правительстве, отметив, что ее срок был омрачен кризисом COVID-19 и агрессивной войной России против Украины. "Россия не выиграет эту незаконную войну", – заверила Марин.

По словам президента Финляндии, новое правительство Орпо начинает работу в трудные времена.

"Финляндия должна быть и в дальнейшем в состоянии продолжать поддерживать Украину и заботиться о национальной безопасности", – заявил финский президент.

Новоназначенный глава кабмина Орпо в своем выступлении отметил, что финны проголосовали за изменения. Он отметил, что партии правящей коалиции объединяет взгляд на состояние государственных финансов.

Он также отметил, что во время работы нового правительства будет укрепляться сотрудничество НАТО и Финляндии.

Президент Владимир Зеленский поздравил Орпо с назначением на должность премьер-министра. Он отметил, что ценит особое внимание нового финского правительства к Украине и ее освободительной борьбе против российского агрессора.

Вітаю @PetteriOrpo з призначенням на посаду Прем’єр-міністра Фінляндії. Ціную особливу увагу нового 🇫🇮 уряду до 🇺🇦 та нашої визвольної боротьби проти російського агресора. Розраховую на продовження активної 🇺🇦-🇫🇮 взаємодії заради наближення спільної перемоги та повернення миру у… — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 20, 2023

"Рассчитываю на продолжение активного украинско-финского взаимодействия ради приближения общей победы и возвращения мира в Европу. Спасибо Санни Марин за сотрудничество и непоколебимую поддержку!", – написал Зеленский в своем Twitter во вторник.

Новоизбранный парламент Финляндии во вторник ожидаемо проголосовал за кандидатуру Орпо на должность премьер-министра

Ранее стало известно, что партии-участницы новой правительственной коалиции в Финляндии определились со своими кандидатами на должности министров, закрепленные за ними по коалиционному соглашению.

О том, что означает смена власти в стране для дальнейшей поддержки Украины, "ЕвроПравда" рассказывала в статье "Финляндия меняет власть".