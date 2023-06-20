У Парижі – обшуки в оргкомітету Літньої Олімпіади-2024 у справі про корупцію

Національна фінансова прокуратура Франції (PNF) у вівторок ініціювала обшуки в штаб-квартирі оргкомітету Олімпійських ігор 2024 року в Парижі та в офісі його інфраструктурного партнера в межах розслідування ймовірної розтрати державних коштів і фаворитизму.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

За твердженням прокуратури, обшуки у штаб-квартирі Олімпійських ігор-2024 у Парижі відбулися в межах попереднього розслідування, розпочатого в 2017 році щодо контрактів, укладених оргкомітетом.

У штаб-квартирі SOLIDEO – державного органу, відповідального за надання олімпійської та паралімпійської інфраструктури – також відбулися обшуки в межах попереднього розслідування за 2022 рік після аудиту антикорупційного агентства Франції.

В оргкомітеті Олімпійських ігор заявили, що активно співпрацюють зі слідством, і запевнили, що запровадили суворі процедури, "щоб забезпечити прозорість і законність кількох сотень укладених контрактів".

"Аудит, здійснений Французьким антикорупційним агентством, і п'ять аудитів Рахункової палати, на додаток до постійного моніторингу наших управлінських структур, не виявили жодних порушень", – підкреслили там.

Олімпійські ігри в Парижі 2024 року, які, як пообіцяв президент оргкомітету Тоні Естанже, будуть "бездоганними", відбудуться з 26 липня по 11 серпня, а Паралімпійські ігри відбудуться з 28 серпня по 6 вересня.

Їхній загальний бюджет зріс до 8,8 мільярда євро з початкової оцінки в 6,6 мільярда в 2017 році.

Раніше довкола Олімпіади-2024 в Парижі розгорнувся скандал, пов'язаний із запровадженням суперечливої системи відеоспостереження, яка, як кажуть критики, порушує право на приватність.