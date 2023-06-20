В Париже - обыски у оргкомитета Летней Олимпиады-2024 по делу о коррупции

Национальная финансовая прокуратура Франции (PNF) во вторник инициировала обыски в штаб-квартире оргкомитета Олимпийских игр 2024 года в Париже и в офисе его инфраструктурного партнера в рамках расследования возможной растраты государственных средств и фаворитизма.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

По утверждению прокуратуры, обыски в штаб-квартире Олимпийских игр-2024 в Париже прошли в рамках предварительного расследования, начатого в 2017 году по контрактам, заключенным оргкомитетом.

В штаб-квартире SOLIDEO – государственного органа, ответственного за предоставление олимпийской и паралимпийской инфраструктуры – также прошли обыски в рамках предварительного расследования за 2022 год после аудита антикоррупционного агентства Франции.

В оргкомитете Олимпийских игр заявили, что активно сотрудничают со следствием, и заверили, что ввели строгие процедуры, "чтобы обеспечить прозрачность и законность нескольких сотен заключенных контрактов".

"Аудит, проведенный Французским антикоррупционным агентством, и пять аудитов Счетной палаты, в дополнение к постоянному мониторингу наших управленческих структур, не выявили никаких нарушений", – подчеркнули там.

Олимпийские игры в Париже 2024 года, которые, как пообещал президент оргкомитета Тони Эстанже, будут "безупречными", пройдут с 26 июля по 11 августа, а Паралимпийские игры состоятся с 28 августа по 6 сентября.

Их общий бюджет вырос до 8,8 миллиарда евро с первоначальной оценки в 6,6 миллиарда в 2017 году.

Ранее вокруг Олимпиады-2024 в Париже развернулся скандал, связанный с введением противоречивой системы видеонаблюдения, которая, как говорят критики, нарушает право на приватность.