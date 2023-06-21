Столтенберг і Рютте зберуть на вечерю кількох лідерів держав НАТО напередодні саміту

27 червня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг і прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте проведуть робочу вечерю для глав держав і урядів НАТО в Гаазі, яка відбудеться в рамках підготовки до саміту НАТО у Вільнюсі 11-12 липня.

Про це повідомила пресслужба Альянсу, пише "Європейська правда".

Серед гостей вечері будуть прем'єр-міністри Албанії, Бельгії, Литви і Норвегії, а також президенти Польщі і Румунії.

Дискусії на зустрічі будуть присвячені війні Росії проти України та іншим питанням безпеки, підкреслили в Альянсі.

Напередодні вечері Столтенберг і Рютте зустрінуться в Гаазі з міністрами закордонних справ і оборони Нідерландів.

Раніше у штабквартирі НАТО повідомили, що 26-27 червня Столтенберг здійснить візит до Литви разом з постійними представниками в Альянсі та головою Військового комітету адміралом Робом Бауером, щоб провести підготовку до саміту НАТО у Вільнюсі.

Як відомо, на липневому саміті НАТО у Вільнюсі Україна прагне домогтись чітких формулювань щодо перспективи отримання членства в Північноатлантичному альянсі.

На саміті у Вільнюсі, за словами Столтенберга, не розглядатимуть питання формального запрошення України в Альянс.