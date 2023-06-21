Столтенберг и Рютте соберут на ужин нескольких лидеров государств НАТО накануне саммита

27 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте проведут рабочий ужин для глав государств и правительств НАТО в Гааге, который состоится в рамках подготовки к саммиту НАТО в Вильнюсе 11-12 июля.

Об этом сообщила пресс-служба Альянса, пишет "Европейская правда".

Среди гостей ужина будут премьер-министры Албании, Бельгии, Литвы и Норвегии, а также президенты Польши и Румынии.

Дискуссии на встрече будут посвящены войне России против Украины и другим вопросам безопасности, подчеркнули в Альянсе.

Накануне ужина Столтенберг и Рютте встретятся в Гааге с министрами иностранных дел и обороны Нидерландов.

Ранее в штаб-квартире НАТО сообщили, что 26-27 июня Столтенберг совершит визит в Литву вместе с постоянными представителями в Альянсе и председателем Военного комитета адмиралом Робом Бауэром, чтобы провести подготовку к саммиту НАТО в Вильнюсе.

Как известно, на июльском саммите НАТО в Вильнюсе Украина стремится добиться четких формулировок относительно перспективы получения членства в Североатлантическом альянсе.

На саммите в Вильнюсе, по словам Столтенберга, не будут рассматривать вопрос формального приглашения Украины в Альянс.