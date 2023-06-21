Росія залишатиметься загрозою для Чехії "на найближчі десятиліття" – МЗС

Чеський уряд в середу схвалив звіт Міністерства закордонних справ про перегляд відносин із Росією, в якому вона названа джерелом загроз і ризиків для безпеки Чехії та Європи в найближчі десятиліття, якщо не відбудеться фундаментальної трансформації російського суспільства.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на ČTK.

Згідно з документом, чеська політика щодо Росії буде визначатися сприянням перемозі України, співпраці із союзниками, міжнародній ізоляції Росії, мінімізації її впливу в Чехії, зміцненні обороноздатності, стійкості та протидії гібридному впливу Москви.

Також Прага вважає необхідним підтримку України та інших держав-сусідів ЄС, які постають перед наслідками війни, роботу з російською меншиною в Чехії, а також підтримку російського громадянського суспільства й правозахисників, демократичної опозиції та незалежних журналістів.

Чеська дипломатія вважає, що контакти з офіційними російськими структурами мають і надалі обмежуватися базовим рівнем у чітко визначених сферах, погоджених із Міністерством закордонних справ.

На думку МЗС Чехії, Росія своєю війною проти України та ворожою поведінкою щодо Заходу підтвердила, що є головною загрозою для безпеки, свободи й демократії, а також для всього демократичного світу.

Відомство вказує, що агресивність нинішнього російського режиму може зростати як всередині країни, так і за її межами. "Дедалі більша російська меншина в Чеській Республіці стане більш значущим фактором у відносинах", – також заявили в міністерстві.

Раніше міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що офіційна Прага не бачить перспектив налагодження відносин з Росією навіть у разі зміни її керівництва, доки країна не зазнає суттєвих змін і не перестане бути загрозою для сусідів.