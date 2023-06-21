Болгарія готує новий пакет військової допомоги Україні

Міністр оборони Болгарії Тодор Тагарєв у середу анонсував підготовку нового пакета військової допомоги для України, яка чинить опір повномасштабній російській агресії.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на БГНЕС.

Як оголосив очільник Міноборони Болгарії, новий пакет військової допомоги Україні буде відповідати потребам Києва та можливостям Софії відповідно до рішення парламенту від минулого року.

"За обсягом допомога буде надана в тому ж обсязі, що й минулого разу. Ми дістаємо зі складів те, що перебуває у справному стані, має більший ресурс, але, скажімо, 30-40 і більше років, а там з вартістю завжди питання, що саме ми маємо на увазі і як ця вартість розраховується", – пояснив Тагарєв.

Він також не погодився з болгарським президентом Руменом Радєвим, який назвав помилкою майбутнє приєднання Болгарії до ініціативи ЄС із забезпечення України мільйоном артилерійських снарядів.

"Йдеться про інвестиції, європейські інвестиції, в розширення потужностей і модернізацію нашої оборонної промисловості, поки ми не втратили можливість, тому що комісар Тьєррі Бретон спочатку приїхав до Болгарії, але потім він поїхав в інші країни, а ми сказали, що нам це не потрібно", – додав міністр.

Ще в листопаді 2022 року парламент Болгарії підтримала резолюцію про постачання Україні військової та технічної допомоги. Та неофіційно колишній проєвропейський уряд Кирила Петкова, як стверджується, надав Києву боєприпасів і зброї на понад мільярд доларів.

Новий проєвропейський уряд Болгарії раніше підтвердив, що підтримує військову допомогу Україні.