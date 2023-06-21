Болгария готовит новый пакет военной помощи Украине

Министр обороны Болгарии Тодор Тагарев в среду анонсировал подготовку нового пакета военной помощи для Украины, которая сопротивляется полномасштабной российской агрессии.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на БГНЕС.

Как объявил глава Минобороны Болгарии, новый пакет военной помощи Украине будет соответствовать потребностям Киева и возможностям Софии в соответствии с решением парламента от прошлого года.

"По объему помощь будет предоставлена в том же объеме, что и в прошлый раз. Мы достаем со складов то, что находится в исправном состоянии, имеет больший ресурс, но, скажем, 30-40 и более лет, а там со стоимостью всегда вопрос, что именно мы имеем в виду и как эта стоимость рассчитывается", – пояснил Тагарев.

Он также не согласился с болгарским президентом Руменом Радевым, который назвал ошибкой будущее присоединение Болгарии к инициативе ЕС по обеспечению Украины миллионом артиллерийских снарядов.

"Речь идет об инвестициях, европейских инвестициях, в расширение мощностей и модернизацию нашей оборонной промышленности, пока мы не потеряли возможность, потому что комиссар Тьерри Бретон сначала приехал в Болгарию, но потом он поехал в другие страны, а мы сказали, что нам это не нужно", – добавил министр.

Еще в ноябре 2022 года парламент Болгарии поддержал резолюцию о поставках Украине военной и технической помощи. И неофициально бывшее проевропейское правительство Кирилла Петкова, как утверждается, предоставило Киеву боеприпасов и оружия на более миллиарда долларов.

Новое проевропейское правительство Болгарии ранее подтвердило, что поддерживает военную помощь Украине.