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Від прем'єра Польщі вимагають вжити кроки для захисту карпатських лісів

Середа, 21 червня 2023, 18:54

Активісти Greenpeace у середу закликали прем'єр-міністра Польщі вжити заходів для захисту польських лісів, попросивши уряд обмежити заготівлю деревини у величезних старовікових лісах Карпатських гір.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство АР.

Під час пресконференції, що відбулася біля офісу прем'єр-міністра Матеуша Моравецького, активісти Greenpeace тримали в руках зріз стовбура ялини. Вони привезли його після завершенням 40-денної експедиції, метою якої було привернути увагу громадськості до загроз, з якими зіштовхується ліс.

За даними Greenpeace, щогодини в Карпатах, які пролягають через частину Польщі, Словаччини, Угорщини, Румунії та України, зникає лісовий масив розміром з п'ять футбольних полів.

Активісти експедиції стали свідками того, як з Бещадських гір, які є частиною Карпат, лише однією дорогою вивозили до 40 вантажівок з деревиною на день, повідомив прес-секретар Greenpeace Марек Юзефяк.

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За його словами, уряд не виконав свою обіцянку взяти під охорону більшу частину лісів країни, оголосивши їх національними парками.

Він додав, що лісозаготівля в Карпатах є дуже проблематичною, оскільки там мешкає єдина в Польщі популяція бурих ведмедів, а також найбільша популяція рисей, вовків та інших видів тварин.

"Це дійсно вражає. Ми говоримо про найцінніший гірський ліс, який у нас є", – сказав Юзефяк.

Greenpeace вважає, що найбільшою перешкодою для захисту польських Карпат є привласнення державних лісів однією з партій правого уряду.

Greenpeace стверджує, що політики з партії, яка належить до правлячої коаліції на чолі з міністром юстиції Збігнєвом Зьобро, "де-факто приватизували польські ліси і поводяться з ними як з машинами для заробляння грошей".

За словами Юзефяка, масштабні вирубки відбуваються в усіх країнах, де пролягають Карпати,і активісти просять уряди та Європейську комісію вжити заходів.

"Вони повинні діяти зараз. Якщо чекати ще кілька років, може бути просто занадто пізно", – сказав він.

Ще у 2020 році виконавчий директор програми ООН з питань довкілля Інгер Андерсен попередила країни Карпатського регіону про серйозні загрози через вирубку лісів та зміни клімату. 


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