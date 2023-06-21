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От премьера Польши требуют принять шаги для защиты карпатских лесов

Среда, 21 июня 2023, 18:54

Активисты Greenpeace в среду призвали премьер-министра Польши принять меры для защиты польских лесов, попросив правительство ограничить заготовку древесины в огромных старовозрастных лесах Карпатских гор.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство АР.

Во время пресс-конференции, состоявшейся возле офиса премьер-министра Матеуша Моравецкого, активисты Greenpeace держали в руках срез ствола ели. Они привезли его после завершения 40-дневной экспедиции, целью которой было привлечь внимание общественности к угрозам, с которыми сталкивается лес.

По данным Greenpeace, каждый час в Карпатах, которые пролегают через часть Польши, Словакии, Венгрии, Румынии и Украины, исчезает лесной массив размером с пять футбольных полей.

Активисты экспедиции стали свидетелями того, как из Бещадских гор, которые являются частью Карпат, только по одной дороге вывозили до 40 грузовиков с древесиной в день, сообщил пресс-секретарь Greenpeace Марек Юзефяк.

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По его словам, правительство не выполнило свое обещание взять под охрану большую часть лесов страны, объявив их национальными парками.

Он добавил, что лесозаготовка в Карпатах является очень проблематичной, поскольку там обитает единственная в Польше популяция бурых медведей, а также самая большая популяция рысей, волков и других видов животных.

"Это действительно впечатляет. Мы говорим о самом ценном горном лесу, который у нас есть", – сказал Юзефяк.

Greenpeace считает, что самым большим препятствием для защиты польских Карпат является присвоение государственных лесов одной из партий правого правительства.

Greenpeace утверждает, что политики из партии, которая принадлежит к правящей коалиции во главе с министром юстиции Збигневом Зебро, "де-факто приватизировали польские леса и обращаются с ними как с машинами для зарабатывания денег".

По словам Юзефяка, масштабные вырубки происходят во всех странах, где пролегают Карпаты, и активисты просят правительства и Европейскую комиссию принять меры.

"Они должны действовать сейчас. Если ждать еще несколько лет, может быть просто слишком поздно", – сказал он.

Еще в 2020 году исполнительный директор программы ООН по вопросам окружающей среды Ингер Андерсен предупредила страны Карпатского региона о серьезных угрозах из-за вырубки лесов и изменения климата.

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