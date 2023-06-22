Сейм Литвы хочет забрать гражданство у фигуристки, выступающей в РФ

Депутаты Сейма Литвы инициировали процесс лишения литовского гражданства фигуристки Маргариты Дробязко, которая продолжает выступать в России.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Литовские депутаты обратились в Министерство внутренних дел с просьбой оценить основания для лишения фигуристки гражданства в соответствии с поправками к закону, которые позволяют аннулировать гражданство, приобретенное в порядке исключения, лица, действия которого представляют угрозу интересам безопасности Литвы или ее союзников, а также лица, которое дискредитирует страну.

После этого МВД должно обратиться в Комиссию по делам гражданства с запросом о предоставлении рекомендации президенту Гитанасу Науседе, который и примет окончательное решение об аннулировании гражданства.

Депутат Сейма Даля Асанавичюте заявила, что аннулирование гражданства Дробязко инициировано, потому что из социальных сетей очевидно, что "сотрудничество с кремлевскими рупорами продолжается".

"Действительно, Литва не хочет иметь таких людей, которые поддерживают страну-агрессора и пытаются оправдать (ее) действия", – сказал член Сейма Виргилиюс Алекна.

Маргарита Дробязко вместе с мужем Повиласом Ванагасом участвовали в шоу-программе в российском городе Сочи в августе прошлого года. Организатором шоу была Татьяна Навка, жена пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

После этого президент Науседа лишил Дробязко и Ванагаса государственных наград Литвы, ранее присужденных за заслуги перед государством.

Литовское гражданство Дробязко, которая родилась и проживает в России, получила в виде исключения за заслуги в спорте.

Ранее сообщалось, что Латвия отказалась рассматривать прошение о предоставлении убежища, поданное режиссером из России Сергеем Щипицыным.