У Фінляндії очікують ускладнений рух на дорогах через святкування найдовших днів у році

Довкола найбільших міст Фінляндії очікують ускладнений рух через те, що люди починають масово виїздити на довгі вихідні у зв’язку з найдовшими днями року.

Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда".

Вихідні до літнього сонцестояння, який у Фінляндії називають Юханнусом, починаються з п’ятниці, а фактично із завершенням робочого дня у четвер. Багато людей на цей час їдуть на свої дачі на численних озерах та острівцях, щоб відпочивати на природі, або прямують як туристи в інші регіони країни.

Найбільш масовий виїзд з міст очікують після обіду у четвер та вранці у п’ятницю, хоча ті, хто можуть собі це дозволити, вирушають на місця відпочинку навіть у середу.

Fintraffic зафіксував зростання інтенсивності руху на півдні країни вже об 11 ранку у четвер, а пік має випасти на 15-17 годину, коли закінчиться робочий день.

На ключових дорогах, особливо довкола Гельсінкі та Оулу, через скупчення автомобілів можуть виникати "тягнучки" зі швидкістю руху 20-30 км/год.

Масове повернення мешканців міст очікується після обіду у неділю, з 14 до 19 години.

Залізничний оператор VR також відзначає значний попит на квитки, особливо на маршрутах Гельсінкі-Тампере, Гельсінкі-Ювяскюля, Гельсінкі-Турку.

У Фінляндії особливо цінують дні літнього сонцестояння як найсвітлішу і найтеплішу пору після того, коли у найтемніші місяці восени і взимку світловий день триває лише кілька годин, а на крайній півночі сонце не сходить зовсім. Зараз, навпаки, на півночі країни цілодобовий день, а на півдні ночі майже немає.

Люди часто проводять цей час на природі з рідними та друзями і запалюють великі багаття на берегах озер.

Як повідомлялося, острів у Фінській затоці на це літо оголосив себе "територією без мобільних телефонів" та пропонує туристам на час відпочинку не заглядати у соцмережі і насолодитися природою навколо.