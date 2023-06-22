В Финляндии ожидают осложненное движение на дорогах из-за празднования самых длинных дней в году

Вокруг крупнейших городов Финляндии ожидают затрудненное движение из-за того, что люди начинают массово выезжать на длинные выходные в связи с самыми длинными днями года.

Об этом сообщает Yle, пишет "Европейская правда".

Выходные до летнего солнцестояния, который в Финляндии называют Юханнусом, начинаются с пятницы, а фактически с завершением рабочего дня в четверг. Многие люди на это время едут на свои дачи на многочисленных озерах и островках, чтобы отдыхать на природе, или направляются как туристы в другие регионы страны.

Наиболее массовый выезд из городов ожидают после обеда в четверг и утром в пятницу, хотя те, кто могут себе это позволить, отправляются на места отдыха даже в среду.

Fintraffic зафиксировал рост интенсивности движения на юге страны уже в 11 утра в четверг, а пик должен выпасть на 15-17 часов, когда закончится рабочий день.

На ключевых дорогах, особенно вокруг Хельсинки и Оулу, из-за скопления автомобилей могут возникать "тянучки" со скоростью движения 20-30 км/ч.

Массовое возвращение жителей городов ожидается после обеда в воскресенье, с 14 до 19 часов.

Железнодорожный оператор VR также отмечает значительный спрос на билеты, особенно на маршрутах Хельсинки-Тампере, Хельсинки-Ювяскюля, Хельсинки-Турку.

В Финляндии особенно ценят дни летнего солнцестояния как самую светлую и теплую пору после того, когда в самые темные месяцы осенью и зимой световой день длится всего несколько часов, а на крайнем севере солнце не восходит вовсе. Сейчас, наоборот, на севере страны круглосуточный день, а на юге ночи почти нет.

Люди часто проводят это время на природе с родными и друзьями и зажигают большие костры на берегах озер.

Как сообщалось, остров в Финском заливе на это лето объявил себя "территорией без мобильных телефонов" и предлагает туристам на время отдыха не заглядывать в соцсети и насладиться природой.