"Український трамвай" у Празі втрапив в аварію в перший день роботи

Трамвай у барвах українського прапора, який курсує Прагою з середи, втрапив у аварію в перший день роботи.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Novinky.

Зіткнення з легковим автомобілем сталося під час руху на 22-му маршруті. За словами заступника мера з питань транспорту Зденека Гржиба, це був лише "удар", трамвай знову вийшов на колії в четвер.

фото з Twitter заступника мера Праги Зденека Гржиба

Аварія сталася на зупинці Дрінополь у Празі 6. "На щастя, за наявною інформацією, це був просто невинний удар, а не диверсія з геополітичним підтекстом", – додав Гржиб.

На місце аварії також виїжджала поліція. "Водій пошкодженого автомобіля повертав ліворуч і не надав перевагу в русі трамваю, з яким зіткнувся. Внаслідок зіткнення ніхто не постраждав, перевірка на алкоголь була негативною. Аварія була вирішена на місці за допомогою штрафу", – повідомив прессекретар поліції Ян Данек.

Трамвай Т3 в українських кольорах був введений в експлуатацію празькою транспортною компанією в середу вдень. У спеціальних барвах, що символізують підтримку України, яка вже більше року захищається від російської агресії за допомогою своїх союзників, він курсуватиме вулицями Праги протягом півроку.

Трамвай привертає увагу до платформи збору коштів українського уряду UNITED24, через яку можна безпосередньо фінансово підтримати Україну в її боротьбі з російським агресором.

Нагадаємо, міська влада Праги ухвалила рішення продовжити пільговий проїзд у громадському транспорті для людей, які отримують матеріальну допомогу, а також біженців з України.