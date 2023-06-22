"Украинский трамвай" в Праге попал в аварию в первый день работы

Трамвай в цветах украинского флага, который курсирует по Праге со среды, попал в аварию в первый день работы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Novinky.

Столкновение с легковым автомобилем произошло во время движения на 22-м маршруте. По словам заместителя мэра по вопросам транспорта Зденека Гржиба, это был лишь "удар", трамвай снова вышел на рельсы в четверг.

фото из Twitter заместителя мэра Праги Зденека Гржиба

Авария произошла на остановке Дринополь в Праге 6. "К счастью, по имеющейся информации, это был просто невинный удар, а не диверсия с геополитическим подтекстом", – добавил Гржиб.

На место аварии также выезжала полиция. "Водитель поврежденного автомобиля поворачивал налево и не предоставил преимущество в движении трамваю, с которым столкнулся. В результате столкновения никто не пострадал, проверка на алкоголь была отрицательной. Авария была улажена на месте с помощью штрафа", – сообщил пресс-секретарь полиции Ян Данек.

Трамвай Т3 в украинских цветах был введен в эксплуатацию пражской транспортной компанией в среду днем. В специальных цветах, символизирующих поддержку Украины, которая уже более года защищается от российской агрессии с помощью своих союзников, он будет курсировать по улицам Праги в течение полугода.

Трамвай привлекает внимание к платформе сбора средств украинского правительства UNITED24, через которую можно непосредственно финансово поддержать Украину в ее борьбе с российским агрессором.

Напомним, городские власти Праги приняли решение продлить льготный проезд в общественном транспорте для людей, которые получают материальную помощь, а также беженцев из Украины.