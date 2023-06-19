Прага продовжила пільговий проїзд на громадському транспорті для українців

Міська влада Праги ухвалила рішення продовжити пільговий проїзд у громадському транспорті для людей, які отримують матеріальну допомогу, а також біженців з України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ČTK.

Спочатку передбачалося, що пільга на проїзд громадським транспортом у Празі буде діяти до кінця червня.

Для соціально вразливих жителів, які отримують грошову допомогу, пільгу продовжили на рік, а для українських біженців – до 30 вересня 2023 року.

Знижка на проїзд становить 165 крон (6,95 євро) за місячний проїзний у порівнянні з нормальною ціною 550 крон (23,17 євро) і 444 крони (18,7 євро) за квартальний проїзний, який зазвичай коштує 1480 крон (62,34 євро).

Заступник мера Праги з питань транспорту Зденек Гржиб зазначив, що скорочення періоду дії знижок для українців пов'язане зі змінами, які дозволять їм із липня подавати заяви на отримання стандартної допомоги у зв'язку з матеріальними труднощами. Таким чином, вони зможуть скористатися знижкою для тих, хто її отримує.

Пільга для соціально вразливих верств у Празі почала діяти в серпні 2021 року, а 12 червня 2022 року місто поширило її на біженців з України.

Станом на 1 квітня в Чехії перебували понад 325 тисяч біженців з України з тимчасовим захистом, який дозволяє їм отримати доступ до державного медичного страхування, освіти або ринку праці.