У Фінляндії планують посилити умови довічного ув’язнення

Призначений у вівторок новий уряд Фінляндії має намір внести безліч змін у кримінальне законодавство, зокрема, він пропонує запровадити заходи, які гарантують, що найнебезпечніші для суспільства злочинці ніколи не вийдуть на свободу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє телерадіокомпанія Yle.

Так, один із пунктів урядової програми стосується суперечностей між кримінальною теорією і практикою.

Довічне покарання у Фінляндії в теорії дозволяє тримати злочинця у в'язниці до кінця його життя. Однак на практиці воно зазвичай таким не є. У середньому, після 12 років у в'язниці злочинець, засуджений до довічного ув'язнення, може подати апеляцію і вийти на свободу.

Водночас ув'язнений може провести за ґратами і більший термін. Так, засуджений за геноцид руандійський пастор Франсуа Базарамба, як і раніше, перебуває у в'язниці за рішенням влади, незважаючи на те, що він відсидів уже 16 років і, згідно з оцінкою ризиків, складеною фахівцями, з малою ймовірністю знову вчинятиме насильницькі злочини. Ув'язнення Базарамби триває, оскільки суд визнав його злочини настільки серйозними, що вважав за необхідне продовжити термін перебування у в'язниці.

Однак на практиці майже кожен засуджений на довічне ув'язнення у Фінляндії рано чи пізно виходить на свободу, якщо проживе досить довго.

Водночас серед ув'язнених є невелика група засуджених за насильство злочинців, які після звільнення раз по раз скоюють повторні злочини. Щоб не допустити звільнення таких рецидивістів, уряд має намір змінити кримінальне законодавство.

Нагадаємо, у вівторок президент Фінляндії Саулі Нііністьо затвердив відставку експрем’єрки Санни Марін і призначив новий кабінет міністрів на чолі з Петтері Орпо.

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