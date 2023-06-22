В Финляндии планируют ужесточить условия пожизненного заключения

Назначенное во вторник новое правительство Финляндии намерено внести множество изменений в уголовное законодательство, в частности, оно предлагает ввести меры, которые гарантируют, что самые опасные для общества преступники никогда не выйдут на свободу.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает телерадиокомпания Yle.

Так, один из пунктов правительственной программы касается противоречий между уголовной теорией и практикой.

Пожизненное наказание в Финляндии в теории позволяет держать преступника в тюрьме до конца его жизни. Однако на практике оно обычно таковым не является. В среднем, после 12 лет в тюрьме преступник, приговоренный к пожизненному заключению, может подать апелляцию и выйти на свободу.

В то же время заключенный может провести за решеткой и больший срок. Так, осужденный за геноцид руандийский пастор Франсуа Базарамба по-прежнему находится в тюрьме по решению властей, несмотря на то, что он отсидел уже 16 лет и, согласно оценке рисков, составленной специалистами, с малой вероятностью снова будет совершать насильственные преступления. Заключение Базарамбы продолжается, поскольку суд признал его преступления настолько серьезными, что счел необходимым продлить срок пребывания в тюрьме.

Однако на практике почти каждый осужденный на пожизненное заключение в Финляндии рано или поздно выходит на свободу, если проживет достаточно долго.

В то же время среди заключенных есть небольшая группа осужденных за насилие преступников, которые после освобождения раз за разом совершают повторные преступления. Чтобы не допустить освобождения таких рецидивистов, правительство намерено изменить уголовное законодательство.

Напомним, во вторник президент Финляндии Саули Ниинистьо утвердил отставку экс-премьера Санны Марин и назначил новый кабинет министров во главе с Петтери Орпо.

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