Шольц застеріг Китай від застосування сили проти Тайваню

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив у четвер у німецькому парламенті, що під час переговорів на початку цього тижня він застеріг Китай від застосування сили проти Тайваню.

Заяву Шольца наводить агентство Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Цього тижня Шольц прийняв велику китайську делегацію на чолі з прем'єр-міністром Лі Цяном у період зростання геополітичної напруженості між Заходом і Китаєм.

"Ми рішуче відкидаємо всі односторонні спроби змінити статус-кво в Східно-Китайському і Південно-Китайському морях силою або примусом. Особливо це стосується Тайваню", – заявив Шольц.

"Ми також стурбовані ситуацією з правами людини і станом верховенства права в Китаї", – додав він.

Китай, який ніколи не відмовлявся від застосування сили для взяття Тайваню під свій контроль, активізував військову діяльність поблизу острова, щоб змусити його прийняти китайський суверенітет.

Тайвань рішуче заперечує претензії Пекіна на суверенітет і обіцяє захищати себе в разі нападу.

Виступаючи перед депутатами, Шольц також закликав Туреччину прокласти шлях до членства Швеції в НАТО і заявив, що Швеція повинна мати місце за столом переговорів на наступному саміті НАТО.